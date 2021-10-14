Антирекорд в Угорщині: за добу понад тисяча хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В Угорщині добова кількість хворих на коронавірус перевищила 1000, що стало рекордом четвертої хвилі інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Penzcentrum.
Деталі
Сьогодні в Угорщині зафіксували 1141 нових хворих на COVID-19. Загальна кількість інфікованих від початку спалаху становить 831 866.
Усього від коронавірусу в країні померла 30 341 особа. Одужало 790 127 людей.
Майже 5,7 млн угорців повністю вакциновано, ревакцинацію зробило 948 тис. осіб.
Нагадаємо
Навесні цього року Угорщина послабила карантинні обмеження попри велику кількість хворих коронавірусом.