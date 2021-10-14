Антирекорд в Венгрии: за сутки более тысячи больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Венгрии суточное количество больных коронавирусом превысило 1000, что стало рекордом четвертой волны инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Penzcentrum.
Детали
Сегодня в Венгрии зафиксировали 1141 новых больных COVID-19. Общее количество инфицированных с начала вспышки составляет 831 866.
Всего от коронавируса в стране умерли 30 341 человек. Выздоровели 790 127 человек.
Почти 5,7 млн венгров полностью вакцинированы, ревакцинацию сделали 948 тыс. человек.
Напомним
Весной этого года Венгрия ослабила карантин несмотря на большое количество больных коронавирусом.