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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105511 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102806 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102358 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Антирекорд в Венгрии: за сутки более тысячи больных COVID-19

Антирекорд в Венгрии: за сутки более тысячи больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17438 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Венгрии суточное количество больных коронавирусом превысило 1000, что стало рекордом четвертой волны инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Penzcentrum.

Детали

Сегодня в Венгрии зафиксировали 1141 новых больных COVID-19. Общее количество инфицированных с начала вспышки составляет 831 866.

Всего от коронавируса в стране умерли 30 341 человек. Выздоровели 790 127 человек.

Почти 5,7 млн венгров полностью вакцинированы, ревакцинацию сделали 948 тыс. человек.

Напомним

Весной этого года Венгрия ослабила карантин несмотря на большое количество больных коронавирусом.

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