Антикризовий штаб з протидії поширенню коронавірусу переводиться на цілодобовий режим — РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Антикризовий штаб з протидії поширенню в Україні коронавірусу SARS-CoV-2 переводиться на цілодобовий режим, про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки та оборони України, передає УНН.
“Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України на засіданні 13 березня ц.р. ухвалила рішення „Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“
Згідно з рішенням, антикризовий штаб з протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19 переводиться на цілодобовий режим. Проводитиметься активна інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно заходів із запобігання захворюванню на COVID-19 та недопущення його поширення”, — йдеться у повідомленні.
З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення додержання статті 49 Конституції України Кабінетові Міністрів України доручено вжити в установленому порядку ряд заходів.
У РНБО нагадали, що з 0 год. 00 хв. 16 березня 2020 року на наступні два тижні буде припинено в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо.
Уряд має невідкладно провести комплексний аналіз можливості ефективного реагування системи охорони здоров’я щодо протидії спалаху COVID-19.
Як повідомляв УНН, 14 березня Кабінет міністрів проводить позачергове засідання у закритому режимі. На порядку денному захист від поширення коронавірусної інфекції.