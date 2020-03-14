Антикризисный штаб по противодействию распространению коронавируса переводится на круглосуточный режим - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Антикризисный штаб по противодействию распространению в Украине коронавируса SARS-CoV-2 переводится на круглосуточный режим, об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины на заседании 13 марта с.г. принял решение "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Согласно решению, антикризисный штаб по противодействию распространению в Украине коронавируса COVID-19 переводится на круглосуточный режим. Будет проводиться активная информационно-разъяснительная работа о мерах по предотвращению заболевания COVID-19 и недопущения его распространения", - говорится в сообщении.
С целью предотвращения негативного развития эпидемической ситуации и обеспечения соблюдения статьи 49 Конституции Украины Кабинету Министров Украины поручено принять в установленном порядке ряд мероприятий.
В СНБО напомнили, что с 0 ч. 00 мин. 16 марта 2020 на следующие две недели будет прекращено въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.
Правительство должно безотлагательно провести комплексный анализ возможности эффективного реагирования системы здравоохранения по противодействию вспышки COVID-19.
Как сообщал УНН, 14 марта Кабинет министров проводит внеочередное заседание в закрытом режиме. На повестке дня защита от распространения коронавирусной инфекции.