Антикорупційний суд звільнив з-під варти Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.
"Суддя змінила (Гримчаку –ред.) запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - сказала Матяш.
Як повідомлялося, ВАКС зменшив розмір застави для Гримчака майже на 4 млн грн.
Нагадаємо, ВАКС відпустив фігуранта справи Гримчака під домашній арешт.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство). У НАБУ повідомляли, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол.
За даними слідства, зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол.