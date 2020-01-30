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Антикоррупционный суд освободил из-под стражи Грымчака

Киев • УНН

 • 15995 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

Антикоррупционный суд освободил из-под стражи Грымчака

"Судья изменила (Грымчаку - ред.) меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - сказала Матяш.

Как сообщалось, ВАКС уменьшил размер залога для Грымчака почти на 4 млн грн.

Напомним, ВАКС отпустил фигуранта дела Грымчака под домашний арест.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.

По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

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