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Антикорупційний суд затвердив угоду між САП та екснардепом Черненком

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та ексдепутатом Олександром Черненком, який незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"У четвер, 30 квітня 2020 року, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та народним депутатом України VIII скликання, який незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла", - йдеться у повідомленні.

Так, протягом лютого 2016 - листопада 2018 років депутат отримав грошову компенсацію у розмірі понад 582 тис. гривень, які були безпосередньо перераховані на його картковий рахунок.

Проте слідством встановлено, що депутат з дружиною мав у спільній власності квартири у Києві.

Окрім того, на той момент сам чиновник проживав у населеному пункті неподалік столиці, який входив до меж, за які компенсація не передбачається.

"Колишнього народного депутата України визнано винним у зловживанні службовим становищем, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За узгодженням сторін йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком із забороною обіймати посади на строк 1 рік зі штрафом у 17 тисяч гривень", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, двом колишнім народним депутатам України повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за житло. Кожен отримав понад 500 тис. грн.

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