Антикоррупционный суд утвердил соглашение между САП и экс-нардепом Черненко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и экс-депутатом Александром Черненко, который незаконно получил компенсацию на расходы по наему номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В четверг, 30 апреля 2020 года, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и народным депутатом Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы по найму номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья", - говорится в сообщении.
Так, в течение февраля 2016 - ноября 2018 годов депутат получил денежную компенсацию в размере более 582 тыс. гривен, которые были непосредственно перечислены на его карточный счет.
Однако следствием установлено, что депутат с женой имел в общей собственности квартиры в Киеве.
Кроме того, на тот момент сам чиновник проживал в населенном пункте недалеко от столицы, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.
"Бывший народный депутат Украины признан виновным в злоупотреблении служебным положением, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По согласованию сторон ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом в 17 000 гривен", - отмечается в сообщении.
Напомним, двум бывшим народным депутатам Украины сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье. Каждый получил более 500 тыс. грн.