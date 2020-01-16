Антикорупційний суд визначив розмір застави для ексдиректора "Спецжитлофонду"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави у 2,3 млн гривень колишньому директору комунального підприємства "Спецжитлофонд" Костянтину Федотову, який підозрюється у зловживаннях, що завдали майже 6 млн гривень збитків державі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Суд частково задовольнив клопотання прокурора та детектива та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,3 млн гривень та поклав на нього низку процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо з джерел, наближених до матеріалів справи, мова йде за Костянтина Федотова, який не раз був фігурантом інших скандалів та схем.
Як нагадує САП, директор комунального підприємства у 2015 році відчужив за заниженою ціною на користь приватної структури майнові права на 20 квартир у новобудові в центральній частині Києва, що будувались на замовлення комунального підприємства.
"У результаті такої оборудки комунальним підприємством недоотримано майже 6 млн грн, які мали бути використані на фінансування соціального проекту щодо забезпечення житлом медичних працівників з частковою оплатою його вартості", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, колишній директор КП "Спецжитлофонд" отримав повідомлення про підозру через зловживання службовим становищем і майнові махінації з квартирами у новобудові на столичному Печерську.