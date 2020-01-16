Антикоррупционный суд определил размер залога для экс-директора "Спецжилфонда"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Высший антикоррупционный суд определил размер залога в 2,3 млн гривен бывшему директору коммунального предприятия "Спецжитлофонд" Константину Федотову, который подозревается в злоупотреблениях, которые нанесли почти 6 млн гривен ущерба государству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива, применив к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 2,3 млн гривен и возложил на него ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.
Как стало известно из источников, приближенных к материалам дела, речь идет о Константине Федотове, который не раз был фигурантом других скандалов и схем.
Как напоминает САП, директор коммунального предприятия в 2015 году отстранил по заниженной цене в пользу частной структуры имущественные права на 20 квартир в новостройке в центральной части Киева, которые строились по заказу коммунального предприятия.
"В результате такой сделки коммунальным предприятием недополучено почти 6 млн грн, которые должны быть использованы на финансирование социального проекта по обеспечению жильем медицинских работников с частичной оплатой его стоимости", - отмечается в сообщении.
Напомним, бывший директор КП "Спецжитлофонда" получил сообщение о подозрении, путем злоупотребления служебным положением и имущественные махинации с квартирами в новостройке на столичном Печерске.