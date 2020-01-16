Антикоррупционный суд определил размер залога для экс-директора "Спецжилфонда"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 10089 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 22238 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 60016 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 123614 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 130881 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 198208 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195798 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 410420 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229344 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 517031 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
60%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 25173 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 16349 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 8878 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 14173 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 11166 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 160848 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 148438 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235871 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 410420 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 517031 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 60016 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49921 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48316 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 55011 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85399 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Антикоррупционный суд определил размер залога для экс-директора "Спецжилфонда"

Киев • УНН

 • 10362 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Высший антикоррупционный суд определил размер залога в 2,3 млн гривен бывшему директору коммунального предприятия "Спецжитлофонд" Константину Федотову, который подозревается в злоупотреблениях, которые нанесли почти 6 млн гривен ущерба государству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Антикоррупционный суд определил размер залога для экс-директора "Спецжилфонда"

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива, применив к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 2,3 млн гривен и возложил на него ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как стало известно из источников, приближенных к материалам дела, речь идет о Константине Федотове, который не раз был фигурантом других скандалов и схем.

Как напоминает САП, директор коммунального предприятия в 2015 году отстранил по заниженной цене в пользу частной структуры имущественные права на 20 квартир в новостройке в центральной части Киева, которые строились по заказу коммунального предприятия.

"В результате такой сделки коммунальным предприятием недополучено почти 6 млн грн, которые должны быть использованы на финансирование социального проекта по обеспечению жильем медицинских работников с частичной оплатой его стоимости", - отмечается в сообщении.

Напомним, бывший директор КП "Спецжитлофонда" получил сообщение о подозрении, путем злоупотребления служебным положением и имущественные махинации с квартирами в новостройке на столичном Печерске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14