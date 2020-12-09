Антикорупційний суд виправдав керівника структурного підрозділу ЗСУ

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим колишнього начальника Будинкоуправління № 1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини Міністерства оборони Олега Щудлюка у розтраті коштів у сумі 1 180 000 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

“У середу, 9 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі за обвинуваченням колишнього начальника Будинкоуправління № 1 Яворівської КЕЧ та визнала його невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дослідивши надані сторонами кримінального провадження докази, суд дійшов висновку, що є підстави для ухвалення виправдувального вироку, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що в діях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

“За версією сторони обвинувачення, особа, перебуваючи на посаді начальника Будинкоуправління № 1 Яворівської КЕЧ, вчинила службове підроблення — склала та видала неправдиві офіційні документи шести актів здачі-приймання робіт за послуги з оренди двох модульних газових котелень. Такі послуги, фактично, не надавались та не могли бути наданими. Відповідно, він вчинив розтрату грошових коштів Будинкоуправління в особливо великих розмірах — у сумі 1 180 000 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неподатковий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд засудив до 4 років 6 місяців тюрми депутата Полтавської облради та одного з керівників підприємства “Полтавафарм”.

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