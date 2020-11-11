ВАКС виніс ще один обвинувальний вирок: депутата і чиновника покарали ув'язненням

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд засудив до 4 років 6 місяців тюрми депутата Полтавської облради та одного з керівників підприємства “Полтавафарм”. Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

“До 4 років 6 місяців тюрми засуджено депутата Полтавської облради та заступника начальника одного з відділів КП "Полтавафарм”, — зазначили в прокуратурі.

Повідомляється, що в травні 2017 року депутата обласної ради та заступника начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства “Полтавафарм” було викрито на наданні 35 тис. гривень неправомірної вигоди заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області.

“За цю "винагороду“ депутат, який на той момент також був виконувачем обов’язків директора ПОКП "Полтавафарм“, та заступник начальника намагались пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів на використання об’єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, — розповіли в САП.

В антикорупційній прокуратурі розповіли, що розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (“Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”).

Додамо, що вироком суду конфісковано в дохід держави 35 тис. гривень неправомірної вигоди.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Додамо, що на Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії “Слуга Народу” голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабара.

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