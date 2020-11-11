ВАКС вынес еще один обвинительный приговор: депутата и чиновника наказали заключением
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы депутата Полтавского облсовета и одного из руководителей предприятия "Полтавафарм". Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
"До 4 лет 6 месяцев тюрьмы осужден депутат Полтавского облсовета и заместитель начальника одного из отделов КП "Полтавафарм", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что в мае 2017 года депутата областного совета и заместителя начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм" разоблачили на предоставлении 35 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области.
"За это "вознаграждение" депутат, который на тот момент также был исполняющим обязанности директора ПОКП "Полтавафарм", и заместитель начальника пытались ускорить проведение обследований и предоставление специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", - рассказали в САП.
В антикоррупционной прокуратуре рассказали, что рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").
Добавим, что приговором суда конфисковано в доход государства 35 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будет внесено апелляционной жалобы.
Добавим, что на Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" голову Воловецкой ОТО Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.