Антикоррупционный суд оправдал руководителя структурного подразделения ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд признал невиновным бывшего начальника Домоуправления № 1 Яворовской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны Олега Щудлюка в растрате средств в сумме 1 180 000 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
“В среду, 9 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу по обвинению бывшего начальника Домоуправления № 1 Яворовской КЭЧ и признала его невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что исследовав предоставленные сторонами уголовного производства доказательства, суд пришел к выводу, что есть основания для принятия оправдательного приговора, поскольку стороной обвинения не доказано, что в действиях обвиняемого есть состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
“По версии стороны обвинения, лицо, находясь в должности начальника Домоуправление № 1 Яворовской КЭЧ, совершившило служебный подлог — составило и издало неправдивые официальные документы шести актов сдачи-приемки работ за услуги по аренде двух модульных газовых котельных. Такие услуги фактически не предоставлялись и не могли быть предоставленными. Соответственно, он совершил растрату денежных средств Домоуправления в особо крупных размерах — в сумме 1 180 000 грн, что больше чем в 600 раз превышает неналоговый минимум доходов граждан на момент совершения преступления”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы депутата Полтавского облсовета и одного из руководителей предприятия “Полтавафарм”.