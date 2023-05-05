Анкара анонсувала технічну нараду з зернового коридору на 5 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. 5 травня відбудеться технічна нарада з зернового коридору за участю представників ООН, Туреччини, росії та України, а вже наступного тижня очікується зустріч на рівні заступників міністрів, повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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"Перед нарадою заступників міністрів виникла потреба провести нараду за участю технічного персоналу ООН, Туреччини, росії та України. Ця зустріч відбудеться 5 травня. Після цієї зустрічі наступного тижня відбудеться зустріч на рівні заступників міністрів", - сказав Акар.
"Туреччина продовжує зусилля для того, щоб зернова ініціатива тривала швидко, безпечно та планомірно", - наголосив міністр оборони Туреччини.
Деталі
Зі слів Акара, з одного боку обговорюється постачання зерна, а з іншого боку, у портах України залишаються судна під турецьким прапором. "Евакуація цих суден також буде на порядку денному. Ми працюватимемо разом над створенням порядку денного, і цей порядок денний буде обговорюватися на рівні заступників міністрів, а рішення буде ухвалено пізніше", - сказав він.
Раніше
Акар анонсував на 5 травня зустріч заступників міністрів оборони росії, України та Туреччини щодо зернової угоди.
Доповнення
Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.
росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.