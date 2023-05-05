Анкара анонсировала техническое совещание по зерновому коридору на 5 мая

Цитата

"Перед совещанием заместителей министров возникла необходимость провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, россии и Украины. Эта встреча состоится 5 мая. После этой встречи на следующей неделе состоится встреча на уровне заместителей министров", - сказал Акар.

"Турция продолжает усилия для того, чтобы зерновая инициатива продолжалась быстро, безопасно и планомерно", - подчеркнул министр обороны Турции.

Детали

По словам Акара, с одной стороны обсуждается поставка зерна, а с другой стороны, в портах Украины остаются суда под турецким флагом. "Эвакуация этих судов также будет на повестке дня. Мы будем работать вместе над созданием повестки дня, и эта повестка дня будет обсуждаться на уровне заместителей министров, а решение будет принято позже", - сказал он.

Ранее

Акар анонсировал на 5 мая встречу заместителей министров обороны россии, Украины и Турции по зерновой сделке.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.