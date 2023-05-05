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Анкара анонсировала техническое совещание по зерновому коридору на 5 мая

Анкара анонсировала техническое совещание по зерновому коридору на 5 мая

Киев • УНН

 • 2218052 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. 5 мая состоится техническое совещание по зерновому коридору с участием представителей ООН, Турции, россии и Украины, а уже на следующей неделе ожидается встреча на уровне заместителей министров, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Цитата

"Перед совещанием заместителей министров возникла необходимость провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, россии и Украины. Эта встреча состоится 5 мая. После этой встречи на следующей неделе состоится встреча на уровне заместителей министров", - сказал Акар.

"Турция продолжает усилия для того, чтобы зерновая инициатива продолжалась быстро, безопасно и планомерно", - подчеркнул министр обороны Турции.

Детали

По словам Акара, с одной стороны обсуждается поставка зерна, а с другой стороны, в портах Украины остаются суда под турецким флагом. "Эвакуация этих судов также будет на повестке дня. Мы будем работать вместе над созданием повестки дня, и эта повестка дня будет обсуждаться на уровне заместителей министров, а решение будет принято позже", - сказал он.

Ранее

Акар анонсировал на 5 мая встречу заместителей министров обороны россии, Украины и Турции по зерновой сделке.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

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