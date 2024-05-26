Амуніція, шкарпетки, аксесуари: ідеї подарунків для військовослужбовців

Українські військові, які щоденно оберігають Україну та українців, також люблять, коли їм дарують подарунки, однак вони не завжди кажуть, що їм потрібно, тому УНН вирішив зробити добірку що корисного можна подарувати військовому.

Амуніція

Важко сьогодні уявити сучасного солдата без якісної амуніції. Тому плитоноски, підсумки, якісний одяг, який, на жаль, не вічний, враховуючи інтенсивність боїв, турнікети, рукавиці, окуляри, рюкзаки, сумки, шоломи, навушники, тепловізори, прилади нічного бачення стануть гарним подарунком для військового. Також не варто забувати про такий атрибут, як термобілизна, яка є не менш необхідною у зимовий період.

Український військовий не повинен виглядати як славнозвісний "Чмоня" чи інші армійці "другої армії світу".

Шкарпетки та взуття

Шкарпетки, як і решта одягу, не є вічними. На передовій такі речі швидко зношуються та часто губляться. Самі ж військові кажуть, що хоч вони фінансово не бідують, але шкарпетки майже як валюта в армії. Також для збереження ніг військового, можна подарувати якісне взуття, адже доволі часто військові скаржиться на те взуття, яке видають в ЗСУ. Вибираючи тактичне взуття, варто звертати увагу не лише на його зовнішній вигляд, але й на функціонал. Варто вивчити, яким виробникам надають перевагу військові.

Антиприкладом може слугувати все ті ж російські військові, яким, схоже, байдуже в чому воювати.

Дивлячись на це фото, можна подумати, що солдат зібрався на дискотеку, а не в бій.

Аксесуари

Також важливим атрибутом військових є годинник. Тактичні годинники є ударостійкими та зносостійкими пристроями з просунутою функціональністю. Сучасні годинники можуть не тільки показувати час, але і використовуватися як тонометри, ліхтарики, термометри, а також в них є карти місцевості, вихід в інтернет. Однак, особливо з останнім пунктом, треба зважати не лише на рід військ до якого належить армієць, а й те, які саме завдання він виконує, де перебуває – важливо, щоб була можливість вимикати зайві функції, наприклад, отримання сповіщень і дзвінків, підсвітки. Це захистить бійця, адже не видасть його позицію, а вимкнення функції прийому/передачі сигналів – захистить від пеленгації.

Важливо, щоб годинник був зручний та компактний, а не величезний, який буде заважати військовому. Гарним варіантом стануть годинники Casio G-Shock.

Однак, зазначимо, що в основному такі функції можуть виконувати електронні годинники, яким завжди необхідна підзарядка. Тому доповненням може бути павербанк, який можна використовувати ще й для зарядки телефону, щоб військовий був завжди на зв’язку зі своїми рідними.

Краще придбати павербанк, який здатний заряджатися не тільки від розетки, але й від сонячних променів

Лопата та ножі

Саперна лопата – важливий атрибут для військового. Але вони досить часто ламаються. Сучасні саперні лопати можуть бути багатофункціональними, і використовуватися як пила або сокира. Гарним варіантом буде складна саперна лопатка з чохлом. Також у нагоді стане якісний універсальний ніж, яким можна не тільки щось різати, але і використовувати як столовий прибор, коли під рукою немає ложки, або вилки. Ніж з гравіюванням або написом дуже пам'ятна річ, яку буде цінувати господар та берегти. Ножі повинні бути міцними та гострими. Адже їм доводиться виконувати безліч задач. І якщо лезо зламається, це може коштувати його власникові життя. Щільність сталі має складати не менше 50 HRC, що забезпечує міцність леза. Рукоять теж має бути міцною та оснащеною вставками, які запобігають вислизанню ножа з рук.

Ліхтарик

Військовий ліхтарик вкрай важливий виріб під час виконання будь-яких завдань. Його переваги розкриваються не тільки вночі, а й просто в темних просторах, будівлях або лісі. Потрібно підходити до вибору максимально відповідально і переглянутии всі важливі характеристики.

Ліхтарики діляться на різні категорії: налобний ліхтарик, підствольний ліхтарик, ліхтарик на бокове кріплення шолома, ліхтарик для позначення своєї присутності та кольору групи напарникам. Також, особливо, бойовим медикам стане в нагоді хімсвітло, яке являє собою повністю автономне джерело світла, що працює без електричної енергії і допомагає освітити малодоступні місця, позначити потрібну точку або подати сигнал.

Сухий душ

Варто пам’ятати, що у військових на "нулі" не завжди є час та можливість помитися та подбати про свою гігієну. Тому такому, здавалося би, простому подарунку буде радий кожен військовий, який боронить нашу країну. Хоч і сухий душ коштує по нинішнім міркам смішних грошей, в інтернеті можна знайти їх до 30 гривень за набір, він точно стане в нагоді військовим. Зазначимо, що виробники таких душів вказують, що вони дозволяють захиститися від екземи та псоріазу.

Набір для чищення зброї

Не менш важливим у сучасній війні є зброя. Враховуючи інтенсивність бойових дій та кількість випущених патронів під час відбиття штурмів чи атаки, зброя швидко може забруднитися та заклинити, що може призвести до трагічних наслідків у найвідповідальніший момент.

Спальні мішки

Чудовим подарунком може стане спальний мішок. Зазначимо, що унікальну спальну систему для військових, яка не промокає, не забруднюється, витримує мороз -10°C, а інколи навіть нижчий, розробили в Україні.

При вибору спального мішка для військовослужбовця краще звернути увагу на синтетичний наповнювач, адже в цьому випадку природні матеріали не будуть практичними.

Також мішок має відповідати певним вимогам: забезпечувати збереження тепла під час сну, виводити назовні надмірну вологу, що випаровує тіло людини, тобто забезпечувати високу паропроникність, мати тривалий термін служби за рахунок міцності тканин та матеріалів, стійкості тканини до стирання та розриву, легкість та компактність виробу у складеному вигляді є також важливими параметрами.

Це не вичерпний перелік того, що можна подарувати близькій людині, яка боронить Україну. І цей перелік радше напрям, шпаргалка, якою ви можете скористатися аби зорієнтуватися у потребах військового.

Не бійтеся розпитати армійця, а можливо і його побратимів, про потреби. Пам’ятайте, що до вибору навіть незначної, на вашу думку, дрібниці слід підходити ретельно: обирати за розміром, враховуючи потреби, що має саме цей військовий, рід військ та завдання, які він виконує.

Зважайте на розміри, функціональність, міцність та зносостійкість приладів, аксесуарів та матеріалів. Обирайте сертифіковані товари, не економте, віддаючи перевагу "китайському" ширпотребу, а зверніть свою увагу на ті товари, які рекомендують самі військові.

Пам’ятайте, що те, що може задовольнити потреби цивільного, далеко не завжди підійде і буде зручним до використання "на нулі".