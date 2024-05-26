Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Киев • УНН
Украинские солдаты, которые защищают страну, нуждаются в полезных подарках. Среди них: качественная амуниция, тактическая одежда, часы, павербанки, ножи, фонарики, наборы для чистки оружия и крепкие спальные мешки.
Украинские военные, которые ежедневно оберегают Украину и украинцев, также любят, когда им дарят подарки, однако они не всегда говорят, что им нужно, поэтому УНН решил сделать подборку что полезного можно подарить военному.
Амуниция
Трудно сегодня представить современного солдата без качественной амуниции. Поэтому плитоноски, подсумки, качественная одежда, которая, к сожалению, не вечная, учитывая интенсивность боев, турникеты, перчатки, очки, рюкзаки, сумки, шлемы, наушники, тепловизоры, приборы ночного видения станут хорошим подарком для военного. Также не стоит забывать о таком атрибуте, как термобелье, которое является не менее необходимым в зимний период.
Украинский военный не должен выглядеть как знаменитый "Чмоня" или другие армейцы "второй армии мира".
Носки и обувь
Носки, как и остальная одежда, не являются вечными. На передовой такие вещи быстро изнашиваются и часто теряются. Сами же военные говорят, что хоть они финансово не бедствуют, но носки почти как валюта в армии. Также для сохранения ног военного, можно подарить качественную обувь, ведь довольно часто военные жалуется на ту обувь, которую выдают в ВСУ. Выбирая тактическую обувь, стоит обращать внимание не только на ее внешний вид, но и на функционал. Стоит изучить, каким производителям отдают предпочтение военные.
Антипримером может служить все те же российские военные, которым, похоже, безразлично в чем воевать.
Глядя на это фото, можно подумать, что солдат собрался на дискотеку, а не в бой.
Также важным атрибутом военных являются часы. Тактические часы являются ударопрочными и износостойкими устройствами с продвинутой функциональностью. Современные часы могут не только показывать время, но и использоваться как тонометры, фонарики, термометры, а также в них есть карты местности, выход в интернет. Однако, особенно с последним пунктом, надо учитывать не только род войск к которому принадлежит армеец, но и то, какие именно задачи он выполняет, где находится - важно, чтобы была возможность выключать лишние функции, например, получение уведомлений и звонков, подсветки. Это защитит бойца, ведь не выдаст его позицию, а отключение функции приема/передачи сигналов - защитит от пеленгации.
Важно, чтобы часы были удобные и компактные, а не огромные, которые будут мешать военному. Хорошим вариантом станут часы Casio G-Shock.
Однако, отметим, что в основном такие функции могут выполнять электронные часы, которым всегда необходима подзарядка. Поэтому дополнением может быть павербанк, который можно использовать еще и для зарядки телефона, чтобы военный был всегда на связи со своими родными.
Лучше приобрести павербанк, который способен заряжаться не только от розетки, но и от солнечных лучей
Лопата и ножи
Саперная лопата - важный атрибут для военного. Но они довольно часто ломаются. Современные саперные лопаты могут быть многофункциональными, и использоваться как пила или топор. Хорошим вариантом будет складная саперная лопатка с чехлом. Также пригодится качественный универсальный нож, которым можно не только что-то резать, но и использовать как столовый прибор, когда под рукой нет ложки, или вилки. Нож с гравировкой или надписью очень памятная вещь, которую будет ценить хозяин и беречь. Ножи должны быть прочными и острыми. Ведь им приходится выполнять множество задач. И если лезвие сломается, это может стоить его владельцу жизни. Плотность стали должна составлять не менее 50 HRC, что обеспечивает прочность лезвия. Рукоять тоже должна быть прочной и оснащенной вставками, которые предотвращают выскальзывание ножа из рук.
Фонарик
Военный фонарик крайне важное изделие во время выполнения любых задач. Его преимущества раскрываются не только ночью, но и просто в темных пространствах, зданиях или лесу. Нужно подходить к выбору максимально ответственно и пересмотреть все важные характеристики.
Фонарики делятся на разные категории: налобный фонарик, подствольный фонарик, фонарик на боковое крепление шлема, фонарик для обозначения своего присутствия и цвета группы напарникам. Также, особенно, боевым медикам пригодится химсвет, который представляет собой полностью автономный источник света, работающий без электрической энергии и помогающий осветить малодоступные места, обозначить нужную точку или подать сигнал.
Сухой душ
Стоит помнить, что у военных на "нуле" не всегда есть время и возможность помыться и позаботиться о своей гигиене. Поэтому такому, казалось бы, простому подарку будет рад каждый военный, который защищает нашу страну. Хотя и сухой душ стоит по нынешним меркам смешных денег, в интернете можно найти их до 30 гривен за набор, он точно пригодится военным. Отметим, что производители таких душей указывают, что они позволяют защититься от экземы и псориаза.
Набор для чистки оружия
Не менее важным в современной войне является оружие.
Учитывая интенсивность боевых действий и количество выпущенных патронов во время отражения штурмов или атаки, оружие быстро может загрязниться и заклинить, что может привести к трагическим последствиям в самый ответственный момент.
Спальные мешки
Отличным подарком может стать спальный мешок. Отметим, что уникальную спальную систему для военных, которая не промокает, не пачкается, выдерживает мороз -10°C, а иногда даже ниже, разработали в Украине.
При выборе спального мешка для военнослужащего лучше обратить внимание на синтетический наполнитель, ведь в этом случае природные материалы не будут практичными.
Также мешок должен отвечать определенным требованиям: обеспечивать сохранение тепла во время сна, выводить наружу избыточную влагу, испаряет тело человека, то есть обеспечивать высокую паропроницаемость, иметь длительный срок службы за счет прочности тканей и материалов, устойчивости ткани к истиранию и разрыву, легкость и компактность изделия в сложенном виде также являются важными параметрами.
Это не исчерпывающий перечень того, что можно подарить близкому человеку, который защищает Украину. И этот перечень скорее направление, шпаргалка, которой вы можете воспользоваться, чтобы сориентироваться в потребностях военного.
Не бойтесь расспросить армейца, а возможно и его собратьев, о потребностях. Помните, что к выбору даже незначительной, по вашему мнению, мелочи следует подходить тщательно: выбирать по размеру, учитывая потребности, которые имеет именно этот военный, род войск и задачи, которые он выполняет.
Учитывайте размеры, функциональность, прочность и износостойкость приборов, аксессуаров и материалов. Выбирайте сертифицированные товары, не экономьте, отдавая предпочтение "китайскому" ширпотребу, а обратите свое внимание на те товары, которые рекомендуют сами военные.
Помните, что то, что может удовлетворить потребности гражданского, далеко не всегда подойдет и будет удобным к использованию "на нуле".
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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