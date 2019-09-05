АМКУ вирішив примусово поділити групу компаній Фірташа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Антимонопольний комітет України ухвалив рішення примусово поділити групу компаній Ostchem олігарха Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.
"Сьогодні, 5 вересня 2019 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення примусово поділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив та накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Так, комітет встановив, що група компаній у складі заводів-виробників ПАТ "Азот", ПрАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання азот" та оптової торговельної компанії ТОВ "НФ Трейдінг Україна" зловживала монопольним становищем на ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив упродовж 2014-2017 років.
Повідомляється, що порушенням законодавства про захист економічної конкуренції визнано систематичний перепродаж всередині групи за завищеними цінами природного газу, який є основною сировиною при виробництві добрив, що призвело до встановлення необґрунтованої собівартості їх виробництва та, як наслідок, до завищення вартості реалізації добрив.
А також зупинку заводами з березня по червень 2017 року (час сезону весняно-польових робіт) виробництва азотних мінеральних добрив, що призвело до недопоставки товару аграріям.
"Підставою" для зупинки заводів стало свідоме не проведення розрахунків за поставки газу і навіть не витребування вже оплаченого групою газу зі сховищ. Водночас з покупців було взято передоплату за виробництво добрив", - зазначили в АМКУ.
Як зазначається, оскільки реалізація добрив за межі групи відбувалась через торговельну компанію ТОВ "НФ Трейдінг Україна", на цю компанію накладено максимально можливий відповідно до діючого законодавства штраф у розмірі 107 млн грн.
"АМКУ вважає, що якби три основних вітчизняних заводи-виробники азотних мінеральних добрив конкурували між собою, а не діяли як один суб’єкт – група Ostchem – встановлені зловживання були б неможливими. Тому, з урахуванням тривалості та істотності порушення, його негативного впливу на аграрний ринок держави, та з метою ефективного припинення зловживання монопольним становищем до заводів групи застосовано санкцію у вигляді примусового поділу, який має відбутися впродовж 9 місяців з дати одержання цього рішення", - заявили у комітеті.
Нагадаємо, 25 липня 2016 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма постановив стягти з ОПЗ 250 мільйонів доларів за газ, який Ostchem Holding Limited постачала на завод у 2013 році. У березні 2017 року суд міста Южного легалізував це рішення на території України. Правомірність цього рішення також визнав апеляційний суд Одеської області. Однак у липні 2018 року Верховний суд України скасував відповідні рішення.
У травні цього року Апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, яке передбачає стягнення понад 250 мільйонів доларів з ПАО "Одеський припортовий завод" на користь компанії олігарха Дмитра Фірташа Ostchem Holding Limited - за постачання газу.