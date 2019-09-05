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АМКУ решил принудительно разделить группу компаний Фирташа

АМКУ решил принудительно разделить группу компаний Фирташа

Киев  •  УНН

 • 12950 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, комитет установил, что группа компаний в составе заводов-производителей ОАО "Азот", ЗАО "Ривнеазот", ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" и оптовой торговой компании ООО "НФ Трейдинг Украина" злоупотребляла монопольным положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

Сообщается, что нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признано систематическую перепродажу внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

А также остановку заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к недопоставке товара аграриям.

"Основанием" для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже не истребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений", - отметили в АМКУ.

Как отмечается, поскольку реализация удобрений за пределы группы происходила через торговую компанию ООО "НФ Трейдинг Украина", на эту компанию наложен максимально возможный в соответствии с действующим законодательством штраф в размере 107 млн грн.

"АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа Ostchem - установленные злоупотребления были бы невозможны. Поэтому, с учетом продолжительности и существенности нарушения, его негативного влияния на аграрный рынок государства, и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, который должен состояться в течение 9 месяцев с даты получения этого решения", - заявили в комитете.

Напомним, 25 июля 2016 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ 250 миллионов долларов за газ, Ostchem Holding Limited поставляла на завод в 2013 году. В марте 2017 года суд Южного легализовал это решение на территории Украины. Правомерность этого решения также признал апелляционный суд Одесской области. Однако в июле 2018 года Верховный суд Украины отменил соответствующее решение.

В мае этого года Апелляционный суд признал и дал разрешение на выполнение решения Стокгольмского арбитража, которое предусматривает взыскание более 250 миллионов долларов с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа Ostchem Holding Limited - за поставки газа.

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