АМКУ оштрафував “Центренерго”, компанії групи ДТЕК та решту гравців ринку вугілля на понад 775 млн грн

ukru
Ексклюзив
10:51 • 37845 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 64679 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 123457 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 165228 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 243203 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182697 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176207 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188355 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155129 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160268 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 105116 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 103796 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 117614 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 86363 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 107263 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 243209 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 195358 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 290622 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 285867 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 412523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 88014 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 93937 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 89547 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109890 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119182 перегляди
Актуальне
АМКУ оштрафував “Центренерго”, компанії групи ДТЕК та решту гравців ринку вугілля на понад 775 млн грн

АМКУ оштрафував “Центренерго”, компанії групи ДТЕК та решту гравців ринку вугілля на понад 775 млн грн

Київ • УНН

 • 16619 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти штрафи на “Центренерго”, компанії групи ДТЕК та решту гравців ринку вугілля на понад 775 млн грн за синхронне підвищування цін у 2016-2019 роках. Про це УНН повідомляє з посиланням на АМКУ.

Деталі

“Деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016-2019 роках”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час розслідування справ Комітетом було встановлено, що Міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня. Вказане підтверджується протоколами нарад з питань визначення граничної ціни на вугілля.

В АМКУ зауважують, що при цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній — постачальників та споживачів енергетичного вугілля.

“Суб’єкти господарювання — учасники нарад постачали більше 80% усього енергетичного вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. На цих же нарадах були присутні також виробники електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ), які споживають понад 95% усього енергетичного вугілля, що використовується для потреб цієї галузі”, — зазначається в повідомленні.

Так, через деякий час відповідачі зазначали в угодах ціни на постачання енергетичного вугілля, схожі з тими, що визначались на нарадах у Міністерстві. Така ситуація тривала майже три роки.

“Наголошуємо, у даному випадку Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін. Адже в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах. Тому Комітетом прийнято рішення, яким визнано порушення Міністерства, що полягало у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для вчинення антиконкурентних узгоджених дій”, — інформує АМКУ.

Зазначається, що в іншій справі, де фігурантами є окремі учасники вказаного ринку, виявлено, зокрема, що динаміка зміни ціни у постачальників вугілля — ТОВ “ДТЕК Трейдінг” та ДП “Держвуглепостач” відповідає динаміці зміни граничної ціни. При цьому на ринку енергетичного вугілля були відсутні об’єктивні причини для одночасної та рівномірної зміни його ціни.

В АМКУ повідомляють, що аналіз середньозважених базових цін також свідчить, що у період серпня 2016-го — червня 2019-го років АТ “ДТЕК Дніпроенерго”, АТ “ДТЕК Західенерго”, ТОВ “ДТЕК Східенерго”, ПрАТ “Черкаське хімволокно” та ПАТ “Центренерго” купували енергетичне вугілля за базовими цінами, схожими з граничними цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі.

Коефіцієнти кореляції свідчать про чіткий зв’язок цінових траєкторій відповідачів та цін, рекомендованих Міністерством. Динаміка зміни базових цін вугілля, яке купували зазначені компанії, також відповідає динаміці граничних цін, встановлених Міненерговугіллям.

Це свідчить про схожі дії, які є порушенням, передбаченим ч.3 ст.6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”.
Так, під час розгляду справи Комітет проаналізував собівартість видобутку вугілля, його ціни відповідно до біржових котирувань, коливання курсу валют та податкове навантаження. Співвідношення зазначених факторів із цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі, спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких схожих дій.

“Тому АМКУ прийняв рішення накласти штрафи на ДП “Держвуглепостач”, ТОВ “ДТЕК Трейдінг”, АТ “ДТЕК Дніпроенерго”, АТ "ДТЕК Західенерго“,ТОВ “ДТЕК Східенерго”, ПАТ “Центренерго”, ПрАТ “Черкаське хімволокно” у розмірі 775 483 270грн“, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Штрафи накладено на такі підприємства:
• ДП “Держвуглепостач” — 2 286 480 грн.
• ТОВ “ДТЕК Трейдінг” — 163 448 330 грн.
• АТ “ДТЕК Дніпроенерго” — 125 473 390 грн.
• АТ “ДТЕК Західенерго” — 172 969 760 грн.
• ТОВ “ДТЕК Східенерго” — 91 050 330 грн.
• ПАТ “Центренерго” — 205 837 530 грн.
• ПрАТ “Черкаське хімволокно” — 14 417 450 грн.

Що ще відомо?

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) розслідує можливу змову за ознаками ймовірних антиконкурентних узгоджених дій при визначенні цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ.

Рада звернулась до уряду щодо зниження ціни на електроенергію для окремих категорій споживачів.

На одному з позачергових засідань у квітні Верховна Рада провалила голосування за блок питань, пов’язаних з мораторієм на підвищення тарифів на енергоносії.

Варто зазначити при цьому, що, за словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ціна на електроенергію для населення залишається на рівні 1 грн 68 коп. за кВт/год — уряд продовжує дію ПСО на ринку електроенергії до 30 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами