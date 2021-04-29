АМКУ оштрафував “Центренерго”, компанії групи ДТЕК та решту гравців ринку вугілля на понад 775 млн грн

Деталі

“Деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016-2019 роках”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час розслідування справ Комітетом було встановлено, що Міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня. Вказане підтверджується протоколами нарад з питань визначення граничної ціни на вугілля.

В АМКУ зауважують, що при цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній — постачальників та споживачів енергетичного вугілля.

“Суб’єкти господарювання — учасники нарад постачали більше 80% усього енергетичного вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. На цих же нарадах були присутні також виробники електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ), які споживають понад 95% усього енергетичного вугілля, що використовується для потреб цієї галузі”, — зазначається в повідомленні.

Так, через деякий час відповідачі зазначали в угодах ціни на постачання енергетичного вугілля, схожі з тими, що визначались на нарадах у Міністерстві. Така ситуація тривала майже три роки.

“Наголошуємо, у даному випадку Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін. Адже в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах. Тому Комітетом прийнято рішення, яким визнано порушення Міністерства, що полягало у створенні умов учасникам ринку енергетичного вугілля для вчинення антиконкурентних узгоджених дій”, — інформує АМКУ.

Зазначається, що в іншій справі, де фігурантами є окремі учасники вказаного ринку, виявлено, зокрема, що динаміка зміни ціни у постачальників вугілля — ТОВ “ДТЕК Трейдінг” та ДП “Держвуглепостач” відповідає динаміці зміни граничної ціни. При цьому на ринку енергетичного вугілля були відсутні об’єктивні причини для одночасної та рівномірної зміни його ціни.

В АМКУ повідомляють, що аналіз середньозважених базових цін також свідчить, що у період серпня 2016-го — червня 2019-го років АТ “ДТЕК Дніпроенерго”, АТ “ДТЕК Західенерго”, ТОВ “ДТЕК Східенерго”, ПрАТ “Черкаське хімволокно” та ПАТ “Центренерго” купували енергетичне вугілля за базовими цінами, схожими з граничними цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі.

Коефіцієнти кореляції свідчать про чіткий зв’язок цінових траєкторій відповідачів та цін, рекомендованих Міністерством. Динаміка зміни базових цін вугілля, яке купували зазначені компанії, також відповідає динаміці граничних цін, встановлених Міненерговугіллям.

Це свідчить про схожі дії, які є порушенням, передбаченим ч.3 ст.6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”.

Так, під час розгляду справи Комітет проаналізував собівартість видобутку вугілля, його ціни відповідно до біржових котирувань, коливання курсу валют та податкове навантаження. Співвідношення зазначених факторів із цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі, спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких схожих дій.

“Тому АМКУ прийняв рішення накласти штрафи на ДП “Держвуглепостач”, ТОВ “ДТЕК Трейдінг”, АТ “ДТЕК Дніпроенерго”, АТ "ДТЕК Західенерго“,ТОВ “ДТЕК Східенерго”, ПАТ “Центренерго”, ПрАТ “Черкаське хімволокно” у розмірі 775 483 270грн“, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Штрафи накладено на такі підприємства:

• ДП “Держвуглепостач” — 2 286 480 грн.

• ТОВ “ДТЕК Трейдінг” — 163 448 330 грн.

• АТ “ДТЕК Дніпроенерго” — 125 473 390 грн.

• АТ “ДТЕК Західенерго” — 172 969 760 грн.

• ТОВ “ДТЕК Східенерго” — 91 050 330 грн.

• ПАТ “Центренерго” — 205 837 530 грн.

• ПрАТ “Черкаське хімволокно” — 14 417 450 грн.

Що ще відомо?

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) розслідує можливу змову за ознаками ймовірних антиконкурентних узгоджених дій при визначенні цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ.

Рада звернулась до уряду щодо зниження ціни на електроенергію для окремих категорій споживачів.

На одному з позачергових засідань у квітні Верховна Рада провалила голосування за блок питань, пов’язаних з мораторієм на підвищення тарифів на енергоносії.

Варто зазначити при цьому, що, за словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ціна на електроенергію для населення залишається на рівні 1 грн 68 коп. за кВт/год — уряд продовжує дію ПСО на ринку електроенергії до 30 червня.