АМКУ оштрафував дві компанії на майже 700 тисяч гривень за змову на аукціоні з продажу майна "Укрспирту"

У четвер, 29 серпня, Антимонопольний комітет України оштрафував на 679 998 гривень два товариства з обмеженою відповідальністю за змову на аукціоні з продажу майна державного підприємства "Укрспирт". Про це заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленку, передає УНН.

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Йдеться про ТОВ "ГРІНФІЛ ЛТД" і ТОВ "ВІНД ДЕНС" (перейменовано на ТОВ "ДЕНС ЛТД"), які у 2022 році взяли участь в аукціоні з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", який проводило Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Сума укладеного за результатами аукціону договору з ТОВ "ГРІНФІЛ ЛТД" становила 81 744 000 грн із ПДВ