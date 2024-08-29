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АМКУ оштрафував дві компанії на майже 700 тисяч гривень за змову на аукціоні з продажу майна "Укрспирту"

АМКУ оштрафував дві компанії на майже 700 тисяч гривень за змову на аукціоні з продажу майна "Укрспирту"

Київ • УНН

 • 39338 перегляди

Антимонопольний комітет України оштрафував два ТОВ на 679 998 грн за змову на аукціоні з продажу майна ДП "Укрспирт". Також АМКУ оштрафував ТОВ "ВЕЛДУ" на 510 984 грн за недобросовісну конкуренцію.

У четвер, 29 серпня, Антимонопольний комітет України оштрафував на 679 998 гривень два товариства з обмеженою відповідальністю за змову на аукціоні з продажу майна державного підприємства "Укрспирт". Про це заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленку, передає УНН.

Деталі 

Йдеться про ТОВ "ГРІНФІЛ ЛТД" і ТОВ "ВІНД ДЕНС" (перейменовано на ТОВ "ДЕНС ЛТД"), які у 2022 році взяли участь в аукціоні з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", який проводило Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Сума укладеного за результатами аукціону договору з ТОВ "ГРІНФІЛ ЛТД" становила 81 744 000 грн із ПДВ

- розповів Кириленко. 

За його словами, під час розслідування справи Комітет встановив, що зазначені суб’єкти господарювання узгодили свою поведінку для усунення між ними конкуренції під час аукціону.

Комітет довів, що Відповідачі спільно вели господарську діяльність та завідомо домовились про результати аукціону.

Наслідком стало те, що ТОВ "ВІНД ДЕНС", запропонувавши найвищу цінову пропозицію у розмірі 106 000 000 грн (без ПДВ), відмовилося від підписання договору, і органом приватизації було укладено договір з ТОВ "ГРІНФІЛ ЛТД".

Доповнення

Окрім того, на засіданні Комітету було оштрафовано ТОВ "ВЕЛДУ" - за недобросовісну конкуренцію у вигляді дискредитації ТОВ "КРС ТРЕЙД".

За словами Кириленка, обидва товариства реалізовували продукцію китайської компанії "VEAYE" на території України. Проте ТОВ "ВЕЛДУ" поширило серед клієнтів заяву про те, що "КРС ТРЕЙД" нібито реалізовує підроблений та контрафактний товар, підробляє митні документи, використовуючи вигадані артикули виробника продукції.

Це призвело до репутаційних та фінансових втрат товариства "КРС ТРЕЙД", за що порушника конкурентного законодавства – ТОВ "ВЕЛДУ" – оштрафовано на 510 тисяч 984 гривні  

- підсумував голова АМКУ. 

Нагадаємо

Згідно з висновками Держаудитслужби України ДП "Укрспирт", який є найбільшим на українському ринку, з квітня 2023 року повністю припинив виробничу діяльність і має багатомільйонну заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика

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