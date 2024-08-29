АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

В четверг, 29 августа, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 679 998 гривен два общества с ограниченной ответственностью за сговор на аукционе по продаже имущества государственного предприятия «Укрспирт». Об этом заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, передает УНН.

Детали

Речь идет об ООО «ГРИНФИЛ ЛТД» и ООО «ВИНД ДЕНС» (переименовано в ООО «ДЕНС ЛТД»), которые в 2022 году приняли участие в аукционе по продаже отдельного имущества Стадницкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт», который проводило Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма заключенного по результатам аукциона договора с ООО «ГРИНФИЛ ЛТД» составила 81 744 000 грн с НДС - рассказал Кириленко.

По его словам, в ходе расследования дела Комитет установил, что указанные субъекты хозяйствования согласовали свое поведение для устранения между ними конкуренции во время аукциона.

Комитет доказал, что Ответчики совместно вели хозяйственную деятельность и заведомо договорились о результатах аукциона.

Следствием стало то, что ООО «ВИНД ДЕНС», предложив самое высокое ценовое предложение в размере 106 000 000 грн (без НДС), отказалось от подписания договора, и органом приватизации был заключен договор с ООО «ГРИНФИЛ ЛТД».

Дополнение

Кроме того, на заседании Комитета было оштрафовано ООО «ВЕЛДУ» - за недобросовестную конкуренцию в виде дискредитации ООО «КРС ТРЕЙД».

По словам Кириленко, оба общества реализовывали продукцию китайской компании «VEAYE» на территории Украины. Однако ООО «ВЕЛДУ» распространило среди клиентов заявление о том, что «КРС ТРЕЙД» якобы реализует поддельный и контрафактный товар, подделывает таможенные документы, используя вымышленные артикулы производителя продукции.

Это привело к репутационным и финансовым потерям общества «КРС ТРЕЙД», за что нарушитель конкурентного законодательства - ООО «ВЕЛДУ» - оштрафован на 510 тысяч 984 гривны - подытожил глава АМКУ.

Напомним,

Согласно выводам Госаудитслужбы Украины ГП «Укрспирт», который является крупнейшим на украинском рынке, с апреля 2023 года полностью прекратил производственную деятельность и имеет многомиллионную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами.