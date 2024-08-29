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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 16:18  •  6056 просмотра

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал два ООО на 679 998 грн за сговор на аукционе по продаже имущества ГП «Укрспирт». Также АМКУ оштрафовал ООО «ВЕЛДУ» на 510 984 грн за недобросовестную конкуренцию.

В четверг, 29 августа, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 679 998 гривен два общества с ограниченной ответственностью за сговор на аукционе по продаже имущества государственного предприятия «Укрспирт». Об этом заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, передает УНН.

Детали 

Речь идет об ООО «ГРИНФИЛ ЛТД» и ООО «ВИНД ДЕНС» (переименовано в ООО «ДЕНС ЛТД»), которые в 2022 году приняли участие в аукционе по продаже отдельного имущества Стадницкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт», который проводило Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма заключенного по результатам аукциона договора с ООО «ГРИНФИЛ ЛТД» составила 81 744 000 грн с НДС

- рассказал Кириленко. 

По его словам, в ходе расследования дела Комитет установил, что указанные субъекты хозяйствования согласовали свое поведение для устранения между ними конкуренции во время аукциона.

Комитет доказал, что Ответчики совместно вели хозяйственную деятельность и заведомо договорились о результатах аукциона.

Следствием стало то, что ООО «ВИНД ДЕНС», предложив самое высокое ценовое предложение в размере 106 000 000 грн (без НДС), отказалось от подписания договора, и органом приватизации был заключен договор с ООО «ГРИНФИЛ ЛТД».

Дополнение

Кроме того, на заседании Комитета было оштрафовано ООО «ВЕЛДУ» - за недобросовестную конкуренцию в виде дискредитации ООО «КРС ТРЕЙД».

По словам Кириленко, оба общества реализовывали продукцию китайской компании «VEAYE» на территории Украины. Однако ООО «ВЕЛДУ» распространило среди клиентов заявление о том, что «КРС ТРЕЙД» якобы реализует поддельный и контрафактный товар, подделывает таможенные документы, используя вымышленные артикулы производителя продукции.

Это привело к репутационным и финансовым потерям общества «КРС ТРЕЙД», за что нарушитель конкурентного законодательства - ООО «ВЕЛДУ» - оштрафован на 510 тысяч 984 гривны  

- подытожил глава АМКУ. 

Напомним,

Согласно выводам Госаудитслужбы Украины ГП «Укрспирт», который является крупнейшим на украинском рынке, с апреля 2023 года полностью прекратил производственную деятельность и имеет многомиллионную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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