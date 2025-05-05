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Американський турист напоровся на металеву огорожу Колізею: на поперек наклали понад 80 швів

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

В Римі турист з США, що мешкає на Тайвані, отримав серйозні травми хребта, намагаючись перелізти через огорожу Колізею. Його було госпіталізовано у важкому стані та прооперовано.

Американський турист напоровся на металеву огорожу Колізею: на поперек наклали понад 80 швів

Американський турист, який відвідував Рим отримав поранення хребта, коли намагався перелізти через металеву огорожу Колізею. Про це повідомляє УНН із посиланням на FoxNews.

Деталі

Як зазначає видання, десятки свідків з жахом спостерігали, як 47-річний громадянин США, який проживає на Тайвані, кричав від болю після того, як наткнувся на металевий паркан історичної пам'ятки.

Очевидці жахливої події кликали на допомогу, оскільки турист, застрягши на паркані, кричав, доки не втратив свідомість. Правоохоронці та парамедики швидко прибули на місце події, але їм знадобилося понад 20 хвилин, щоб зняти його з паркану

- повідомляє Il Messaggero.

Також видання припустило, що імовірно чоловік намагався краще роздивитися Колізей, через що і потрапив у пастку. Після того, як туриста звільнили, його доправили до лікарні, де провели операцію.

За інформацією FoxNews постраждалого госпіталізували у важкому стані, рану попереку зашили більш ніж 80 швами. Чоловік не міг говорити протягом кількох годин після інциденту.

Він був у відпустці з родиною та друзями й пробув у Римі лише кілька днів

- повідомляє Il Messaggero.

Доповнення

Жахливий інцидент стався менш ніж через тиждень після того, як Папу Франциска поховали в римській церкві Санта-Марія-Маджоре. За даними Ватикану, похоронна церемонія 26 квітня в базиліці Святого Петра зібрала до столиці країни понад 250 000 скорботних з усього світу.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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