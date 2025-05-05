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Американский турист напоролся на металлическое ограждение Колизея: на поясницу наложили более 80 швов

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

В Риме турист из США, проживающий на Тайване, получил серьезные травмы позвоночника, пытаясь перелезть через ограждение Колизея. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии и прооперирован.

Американский турист напоролся на металлическое ограждение Колизея: на поясницу наложили более 80 швов

Американский турист, посещавший Рим, получил ранение позвоночника, когда пытался перелезть через металлическое ограждение Колизея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

Как отмечает издание, десятки свидетелей с ужасом наблюдали, как 47-летний гражданин США, проживающий на Тайване, кричал от боли после того, как наткнулся на металлический забор исторической достопримечательности.

Очевидцы ужасного происшествия звали на помощь, поскольку турист, застряв на заборе, кричал, пока не потерял сознание. Правоохранители и парамедики быстро прибыли на место происшествия, но им понадобилось более 20 минут, чтобы снять его с забора

- сообщает Il Messaggero.

Также издание предположило, что, вероятно, мужчина пытался лучше рассмотреть Колизей, из-за чего и попал в ловушку. После того, как туриста освободили, его доставили в больницу, где провели операцию.

По информации FoxNews, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, рану поясницы зашили более чем 80 швами. Мужчина не мог говорить в течение нескольких часов после инцидента.

Он был в отпуске с семьей и друзьями и пробыл в Риме всего несколько дней

- сообщает Il Messaggero.

Дополнение

Ужасный инцидент произошел менее чем через неделю после того, как Папу Франциска похоронили в римской церкви Санта-Мария-Маджоре. По данным Ватикана, похоронная церемония 26 апреля в базилике Святого Петра собрала в столицу страны более 250 000 скорбящих со всего мира.

Алена Уткина

Алена Уткина

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