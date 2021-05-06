Американських студентів ув'язнили довічно за вбивство поліцейського в Римі

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Після майже 13 годин роздумів присяжні засудили 21-річного Фіннегана Лі Елдера та 20-річного Габріеля Натале-Хьорта за вбивство 35-річного Серчіелло Рега, який лише щойно повернувся на службу після медового місяця, коли його забили в центрі Риму у липні 2019 року.

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“Незважаючи на той факт, що є мертвий чоловік, який заслуговує на співчуття, той факт, що двоє людей потрапляють до в’язниці, не є причиною для того, щоб хтось радів. Це люди, які хоч і заслуговують покарання, але також страждають”, — сказав Франко Коппі, адвокат.

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У столиці вночі було виявлене тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Як з’ясувалось, вбита була старшим інспектором одного з департаментів Нацполіції України. Наразі правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської.