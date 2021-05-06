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Американских студентов посадили пожизненно за убийство полицейского в Риме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Двух американских студентов Римский суд приговорил к пожизненному заключению за убийство итальянского полицейского Марио Черчиелло Рега. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

После почти 13 часов раздумий присяжные осудили 21-летнего Финнегана Ли Элдера и 20-летнего Габриэля Натале-Хёрт за убийство 35-летнего Серчиелло Рега, который только недавно вернулся на службу после медового месяца, когда его убили в центре Рима в июле 2019 года.

Цитата

“Несмотря на тот факт, что мертвый человек, который заслуживает сочувствия, тот факт, что два человека попадают в тюрьму, не является причиной для того, чтобы кто-то радовался. Это люди, которые хоть и заслуживают наказания, но также страдают”, - сказал Франко Коппи, адвокат.

Дополнительно

В столице ночью было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Как выяснилось, умерли старшим инспектором одного из департаментов Нацполиции Украины. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского.

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