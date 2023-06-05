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Американські представники вважають, що Україна, ймовірно, має своїх диверсантів в росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Україна розвинула мережу агентів усередині росії, які працюють над проведенням диверсій проти російських цілей, і почала надавати їм безпілотники для організації атак, про це пише CNN, передає УНН. 

Американські представники вважають, що Україна, ймовірно, має своїх диверсантів в росії

Деталі

Офіційні особи США вважають, що проукраїнські "агенти" всередині росії здійснили атаку безпілотників на кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території росії.

Співробітник європейської розвідки зазначив, що російсько-український кордон великий і його дуже важко контролювати, що робить його придатним для контрабанди.

За інформацією CNN, хто саме контролює ці активи, також невідомо, хоча офіційні особи США вважають, що до цього причетні елементи української розвідувальної спільноти.

Як повідомляють джерела, президент України Володимир Зеленський встановив загальні параметри того, що має право робити його служби безпеки та розвідки, але не кожна операція потребує його підпису.

Відповідаючи на прохання про коментар, речник голови СБУ припустив CNN, що загадкові вибухи та удари безпілотників у росії триватимуть.

"Коментувати випадки "вати" будемо тільки після нашої перемоги", - сказав він. Цитуючи голову СБУ Василя Малюка, речник додав, що, попри це, «ватка» горіла, горить і буде горіти».

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Також, засекречені документи Пентагону, які просочилися в Інтернет на початку цього року, показали, що ЦРУ закликало Буданова "відкласти" напади на росію в річницю її вторгнення в Україну. Згідно з секретними документами, Буданов погодився на прохання ЦРУ. Але безпілотники були помічені під москвою 28 лютого, через кілька днів після річниці війни.

Інший оприлюднений звіт розвідки США, отриманий CNN, джерелом якого є сигнальна розвідка, говорить, що Зеленський наприкінці лютого "запропонував завдати удару по позиціях російської дислокації в ростовській області росії", за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко.

Незрозуміло, чи здійснився цей план, але нафтові об’єкти в ростовській області загорілися після того, як за минулий рік кілька разів обстріляли їх, ймовірно, безпілотними літальними апаратами – атаки росія зараз розслідує і звинуватила в "злочинних діях Збройні формування України".

"Все, що я прокоментую, — це те, що ми вбивали росіян", — сказав Буданов Yahoo News минулого місяця, коли його запитали про вибух в автомобілі, в результаті якого минулого року в підмосков’ї загинула донька відомого ідеолога "русского мира" олександра дугіна.

"І ми продовжуватимемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України", – додав Буданов.

Публічно, високопоставлені чиновники США засудили удари всередині росії, попереджаючи про потенціал ескалації війни. Але в приватній розмові з журналістами американські та західні офіційні представники заявили, що вони вважають, що транскордонні атаки є розумною військовою стратегією, яка може відвернути ресурси росії на захист власної території, оскільки Україна готується до великого контрнаступу.

Крім того, українські представники в приватному порядку заявили, що вони планують продовжувати атаки всередині росії, оскільки це хороша тактика відволікання, яка змушує росію піклуватися про власну безпеку вдома.

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