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Американские представители считают, что Украина, вероятно, имеет своих диверсантов в россии

Киев • УНН

 • 265008 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Украина развила сеть агентов внутри россии, которые работают над проведением диверсий против российских целей, и начала предоставлять им беспилотники для организации атак, об этом пишет CNN, передает УНН. 

Американские представители считают, что Украина, вероятно, имеет своих диверсантов в россии

Детали

Официальные лица США считают, что проукраинские "агенты" внутри россии осуществили атаку беспилотников на кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории россии.

Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница большая и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды.

По информации CNN, кто именно контролирует эти активы, также неизвестно, хотя официальные лица США считают, что к этому причастны элементы украинского разведывательного сообщества.

Как сообщают источники, президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что имеет право делать его службы безопасности и разведки, но не каждая операция требует его подписи.

Отвечая на просьбу о комментарии, представитель главы СБУ предположил CNN, что загадочные взрывы и удары беспилотников в россии будут продолжаться.

"Комментировать случаи "ваты" будем только после нашей победы", - сказал он. Цитируя главу СБУ Василия Малюка, спикер добавил, что, несмотря на это, "ватка» горела, горит и будет гореть".

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Также, засекреченные документы Пентагона, которые просочились в интернет в начале этого года, показали, что ЦРУ призвало Буданова "отложить" нападения на россию в годовщину ее вторжения в Украину. Согласно секретным документам, Буданов согласился на просьбу ЦРУ. Но беспилотники были замечены под Москвой 28 февраля, через несколько дней после годовщины войны.

Другой обнародованный отчет разведки США, полученный CNN, источником которого является сигнальная разведка, говорит, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удар по позициям российской дислокации в ростовской области россии", с помощью беспилотников, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного долететь так далеко.

Непонятно, осуществился ли этот план, но нефтяные объекты в ростовской области загорелись после того, как за прошлый год несколько раз обстреляли их, вероятно, беспилотными летательными аппаратами – атаки россия сейчас расследует и обвинила в "преступных действиях Вооруженные формирования Украины".

"Все, что я прокомментирую, — это то, что мы убивали русских", — сказал Буданов Yahoo News в прошлом месяце, когда его спросили о взрыве в автомобиле, в результате которого в прошлом году в подмосковье погибла дочь известного идеолога "русского мира" олександра дугина.

"И мы будем продолжать убивать русских где угодно на этом свете до полной победы Украины", – добавил Буданов.

Публично, высокопоставленные чиновники США осудили удары внутри россии, предупреждая о потенциале эскалации войны. Но в частной беседе с журналистами американские и западные официальные представители заявили, что они считают, что трансграничные атаки являются разумной военной стратегией, которая может отвлечь ресурсы россии на защиту собственной территории, поскольку Украина готовится к большому контрнаступлению.

Кроме того, украинские представители в частном порядке заявили, что они планируют продолжать атаки внутри россии, поскольку это хорошая тактика отвлечения, которая заставляет россию заботиться о собственной безопасности дома.

Украинские Национальные Новости

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