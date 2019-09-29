Американські поліцейські застрелили чоловіка, який напав на відвідувачів ТЦ з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Співробітники правоохоронних органів в суботу застрелили озброєного ножем невідомого, який поранив п'ятьох осіб у торговому центрі в окрузі Балтимор (штат Меріленд). Про це повідомляється в Twitter місцевої поліції, передає УНН.
“П’ятеро людей отримали ножові поранення, що не становлять загрозу для життя, потерпілі доставлені в місцеві лікарні. Поліція відкрила вогонь, підозрюваний убитий”, — йдеться в повідомленні. Інформація про мотиви нападника не надходила.
Як зазначає телекомпанія CBS, інцидент стався в магазині алкогольних напоїв.
Нагадаємо, щонайменше п’ять людей постраждали в суботу в результаті нападу озброєного ножем невідомого в торговому центрі в окрузі Балтимор.