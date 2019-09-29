Американские полицейские застрелили мужчину, напавшего на посетителей ТЦ с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сотрудники правоохранительных органов в субботу застрелили вооруженного ножом неизвестного, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщается в Twitter местной полиции, передает УНН.
“Пять человек получили не представляющие угрозу для жизни ножевые ранения, пострадавшие доставлены в местные больницы. Полиция открыла огонь, подозреваемый убит”, — говорится в сообщении. Информация о мотивах нападавшего не поступала.
Как отмечает телекомпания CBS, инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.
Напомним, по меньшей мере пять человек пострадали в субботу в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор.