Американка ледь не викинула лотерейний виграш у відро для сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Мешканка американського штату Монтана виграла 50 тис. дол. у лотерею. Про це повідомляє UPI, передає УНН.
Американка купила лотерейний квиток, наслідуючи приклад брата. Він - ще той гравець, каже переможниця.
"На початку грудня я пішла до магазину і побачила стійку з квитками. Вирішила теж спробувати. Консультант порекомендував мені зіграти в Powerball. Я так і зробила", - згадує вона.
Жінка перевірила лотерейний квиток вдома.
"У мене збіглися 5 номерів з 6. Я подумала, що нічого не виграла, і відправилася викидати квиток у відро для сміття. Але мій брат Кен не дав мені цього зробити - перевірив лотерейний квиток і повідомив, що я виграла 50 тис. дол." , - розповіла переможниця.
Американка планує витратити частину грошей на поїздки до родичів - злітати в Корею і Нью-Йорк.
Нагадаємо, в Україні з початку року з'явився вже 31 мільйонер і мультимільйонер завдяки лотереї "Лото-Забава". Для багатьох українців, "Лото-Забава" - сімейна гра. Тричі за рік в українську лотерею виграла сім'я Древаль з Черкаської області.
Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.