Американка едва не выбросила лотерейный выигрыш в мусорное ведро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Жительница американского штата Монтана выиграла 50 тыс. долл. в лотерею. Об этом сообщает UPI, передает УНН.
Американка купила лотерейный билет, следуя примеру брата. Он - еще тот игрок, говорит победительница.
"В начале декабря я отправилась в магазин и увидела стойку с билетами. Решила тоже попробовать. Консультант порекомендовал мне сыграть в Powerball. Я так и сделала", - вспоминает она.
Женщина проверила лотерейный билет дома.
"У меня совпали 5 номеров из 6. Я подумала, что ничего не выиграла, и отправилась выбрасывать билет в мусорное ведро. Но мой брат Кен не дал мне этого сделать - проверил лотерейный билет и сообщил, что я выиграла 50 тыс. долл.", - рассказала победительница.
Американка планирует потратить часть денег на поездки к родственникам - слетать в Корею и Нью-Йорк.
Напомним, в Украине с начала года появился уже 31 миллионер и мультимиллионер благодаря лотерее “Лото-Забава”. Для многих украинцев, "Лото-Забава" - семейная игра. Трижды за год в украинскую лотерею выиграла семья Древалей из Черкасской области.
Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.