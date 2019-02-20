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Американець виграв 1 млн дол. В лотерею напередодні Дня святого Валентина

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Житель американського штату Віргінія виграв 1 млн дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI. .

Ім'я щасливчика - Террі Мадд.

"Ця перемога стала відмінним приводом привітати мою дружину з Днем святого Валентина", - прокоментував виграш американець.

Пара вирішила отримати одноразову виплату грошового призу. Після вирахування податків, сума їх виграшу склала 657 тис. дол. Якби пара вирішила отримати весь мільйон, його виплата розтягнулася б на 30 років.

Американці витратять виграш на подорожі по США. Але це станеться після виходу подружжя на пенсію. Кидати роботу достроково вони не мають наміру.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.

А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного в лотерею мільйону на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустка.

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