Американец выиграл 1 млн долл. в лотерею накануне Дня святого Валентина

Имя счастливчика - Терри Мадд.

"Эта победа стала отличным поводом поздравить мою жену с Днем святого Валентина", - прокомментировал выигрыш американец.

Пара решила получить единоразовую выплату денежного приза. После вычета налогов, сума их выигрыша составила 657 тыс. долл. Если бы пара решила получить весь миллион, его выплата растянулась бы на 30 лет.

Американцы потратят выигрыш на путешествия по США. Но это произойдет после выхода супругов на пенсию. Бросать работу досрочно они не намерены.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.