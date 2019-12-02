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Amazon прибрав з продажу ялинкові іграшки із зображенням Освенцима

Київ • УНН

 • 11077 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Онлайн-рітейлер Amazon прибрав з каталогу прикраси і сувеніри з зображенням концтабору в Освенцимі після критики з боку польського музею “Аушвіц”. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Як уточнює BBC News, на різдвяних товари, що викликали невдоволення музею, використовувалися фотографії з Освенцима, в тому числі залізничних колій до воріт з написом “Праця робить вільним”.

Amazon відкликав іграшки та сувеніри з продажу і попередив, що продавців, які порушують правила рітейлера, каратимуть аж до видалення облікового запису.

“Продаж „ялинкових прикрас“ із зображеннями Освенцима не видається нам доречним. Освенцим на відкривачці для пляшок — це нешанобливо. Ми просимо Amazon видалити ці товари”, — вказано у повідомленні польського музею.

Як писав УНН раніше, Netflix виправить серіал про охоронця нацистських таборів після претензій Польщі.

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