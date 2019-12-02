Amazon убрал из продажи елочные игрушки с изображением Освенцима
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Онлайн-ритейлер Amazon убрал из каталога украшения и сувениры из изображением концлагеря в Освенциме после критики со стороны польского музея “Аушвиц”. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Как уточняет BBC News, на рождественских товарах, вызвавших недовольство музея, использовались фотографии из Освенцима, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью “Работа делает свободным”.
Amazon отозвал игрушки и сувениры из продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.
“Продажа „елочных украшений“ с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок — это неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти товары”, — указано в сообщении польского музея.
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