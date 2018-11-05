Amazon хоче розмістити другу штаб-квартиру відразу в двох містах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Керівництво Amazon планує розмістити другу штаб-квартиру корпорації в двох містах, а не в одному. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, інформує УНН.
За даними її джерел, подібний план дозволить комфортно розмістити по 25 тисяч співробітників корпорації в кожному з двох міст. Рішення також дасть можливість не збільшувати проблеми з транспортною системою, житлом і будівництвом, пояснили джерела видання. Вони стверджують, що голова Amazon Джефф Безос оголосить про це офіційно до завершення поточного тижня.
Представники Amazon, як повідомляла газета, відвідали всі міста — кандидати на право будівництва другої штаб-квартири корпорації. Повторного візиту удостоїлися такі міста, як Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго (штат Іллінойс), Ньюарк (штат Нью-Джерсі), Майамі (штат Флорида).
Про те, що Amazon підшукує місце для відкриття другої штаб-квартири в Північній Америці, стало відомо на початку вересня минулого року. Корпорація тоді заявила, що планує інвестувати в будівництво нового головного офісу понад 5 млрд доларів. Він, згідно із заявою компанії, буде повністю рівнозначний вже існуючій штаб-квартирі Amazon в Сіетлі (штат Вашингтон) і зможе запропонувати понад 50 тисяч високооплачуваних робочих місць. У січні корпорація з більш ніж 200 надісланих заявок відібрала 20 міст — кандидатів в США і Канаді.
Як повідомляв УНН, в Amazon розкритикували повідомлення ЗМІ з приводу можливого місця для другої штаб-квартири.