Amazon хочет разместить вторую штаб-квартиру сразу в двух городах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Руководство Amazon планирует разместить вторую штаб-квартиру корпорации в двух городах, а не в одном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
По данным ее источников, подобный план позволит комфортно разместить по 25 тысяч сотрудников корпорации в каждом из двух городов. Решение также даст возможность не усугублять проблемы с транспортной системой, жильем и строительством, пояснили источники издания. Они утверждают, что глава Amazon Джефф Безос объявит об этом официально до завершения текущей недели.
Представители Amazon, как сообщала газета, посетили все города — кандидаты на право строительства второй штаб-квартиры корпорации. Повторного визита удостоились такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго (штат Иллинойс), Ньюарк (штат Нью-Джерси), Майами (штат Флорида).
О том, что Amazon подыскивает место для открытия второй штаб-квартиры в Северной Америке, стало известно в начале сентября прошлого года. Корпорация тогда заявила, что планирует инвестировать в строительство нового головного офиса более 5 млрд долларов. Он, согласно заявлению компании, будет полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон) и сможет предложить свыше 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. В январе корпорация из более чем 200 присланных заявок отобрала 20 городов — кандидатов в США и Канаде.
Как сообщал УНН, в Amazon раскритиковали сообщения СМИ по поводу возможного места для второй штаб-квартиры.