В Amazon розкритикували повідомлення ЗМІ з приводу можливого місця для другої штаб-квартири

Amazon проводить конкурс серед 20 північноамериканських міст на розміщення свого другого головного офісу. Раніше The Washington Post з посиланням на обізнане джерело повідомило, що компанія в результаті може зупинитися на районі Крістал-Сіті, розташованому в окрузі Арлінгтон (штат Вірджинія), неподалік від американської столиці. За даними видання, Amazon, зокрема, вже веде відповідні переговори з однією з місцевих компаній-забудовників.

“Нагадування генію, який „зливає“ інформацію про Крістал-Сіті (штат Вірджинія) як про вибір для другої штаб-квартири (Амазон). Ти не надаєш Крістал-Сіті послугу, — написав Грелла в своєму Twitter. — І перестань ставитися до угоди про нерозголошення, які ти підписав, як до використаної серветки”. При цьому він не згадав ніяких імен і не уточнив, наскільки вірна інформація, опублікована в газеті.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела в свою чергу зазначає, що сам Грелла не обізнаний про хід переговорів з приводу розміщення другого головного офісу. У своєму Twitter Грелла також розкритикував іншу статтю The Washington Post, в якій видання намагається вирахувати ймовірне місце для будівництва другої штаб-квартири Amazon, вивчаючи останні переміщення глави корпорації Джеффа Безоса на його приватному літаку. Примітно, що 54-річний Безос, що є найбагатшою людиною в світі, в тому числі володіє The Washington Post.

Як повідомляв УНН, представники Amazon відвідали міста-кандидати на відкриття другої штаб-квартири.