В Amazon розкритикували повідомлення ЗМІ з приводу можливого місця для другої штаб-квартири

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Директор з економічного розвитку Amazon Майк Грелла в суботу розкритикував інформацію, опубліковану в газеті The Washington Post, яка в своїй статті назвала передбачуване місце розміщення другої штаб-квартири цієї корпорації. У своєму Twitter він припустив, що джерело видання могло порушити угоду про нерозголошення конфіденційних даних, інформує УНН.

Amazon проводить конкурс серед 20 північноамериканських міст на розміщення свого другого головного офісу. Раніше The Washington Post з посиланням на обізнане джерело повідомило, що компанія в результаті може зупинитися на районі Крістал-Сіті, розташованому в окрузі Арлінгтон (штат Вірджинія), неподалік від американської столиці. За даними видання, Amazon, зокрема, вже веде відповідні переговори з однією з місцевих компаній-забудовників.

“Нагадування генію, який „зливає“ інформацію про Крістал-Сіті (штат Вірджинія) як про вибір для другої штаб-квартири (Амазон). Ти не надаєш Крістал-Сіті послугу, — написав Грелла в своєму Twitter. — І перестань ставитися до угоди про нерозголошення, які ти підписав, як до використаної серветки”. При цьому він не згадав ніяких імен і не уточнив, наскільки вірна інформація, опублікована в газеті.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела в свою чергу зазначає, що сам Грелла не обізнаний про хід переговорів з приводу розміщення другого головного офісу. У своєму Twitter Грелла також розкритикував іншу статтю The Washington Post, в якій видання намагається вирахувати ймовірне місце для будівництва другої штаб-квартири Amazon, вивчаючи останні переміщення глави корпорації Джеффа Безоса на його приватному літаку. Примітно, що 54-річний Безос, що є найбагатшою людиною в світі, в тому числі володіє The Washington Post.

Як повідомляв УНН, представники Amazon відвідали міста-кандидати на відкриття другої штаб-квартири.

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