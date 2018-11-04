В Amazon раскритиковали сообщения СМИ по поводу возможного места для второй штаб-квартиры

Amazon проводит конкурс среди 20 североамериканских городов на размещение своего второго головного офиса. Ранее The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что компания в итоге может остановиться на районе Кристал-Сити, расположенном в округе Арлингтон (штат Вирджиния), неподалеку от американской столицы. По данным издания, Amazon, в частности, уже ведет соответствующие переговоры с одной из местных компаний-застройщиков.

“Напоминание гению, который „сливает“ информацию о Кристал-Сити (штат Вирджиния) как о выборе для второй штаб-квартиры (Амазон). Ты не оказываешь Кристал-Сити услугу, — написал Грелла в своем Twitter. — И перестань относиться к соглашению о неразглашении, которые ты подписал, как к использованной салфетке”. При этом он не упомянул никаких имен и не уточнил, насколько верна информация, опубликованная в газете.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в свою очередь отмечает, что сам Грелла не осведомлен о ходе переговоров по поводу размещения второго головного офиса. В своем Twitter Грелла также раскритиковал другую статью The Washington Post, в которой издание пытается вычислить вероятное место для строительства второй штаб-квартиры Amazon, изучая последние перемещения главы корпорации Джеффа Безоса на его частном самолете. Примечательно, что 54-летний Безос, являющийся самым богатым человеком в мире, в том числе владеет The Washington Post.

Как сообщал УНН, представители Amazon посетили города-кандидаты на открытие второй штаб-квартиры.