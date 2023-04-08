Амаль Клуні долучилась до обговорення захисту прав українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правозахисниця Амаль Клуні долучилась до обговорення захисту прав українських дітей, а також притягнення росії до відповідальності за скоєні проти них злочини. Про це пише УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з відомою правозахисницею та співзасновницею Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні. Співрозмовники обговорили питання захисту прав українських дітей і притягнення росії до відповідальності за скоєні проти них злочини.
Як зазначає ОП, Амаль Клуні запевнила, що підтримує Україну й українців, поділяє їхній біль, розуміє всю жахливість злочинів, що скоюються проти українських громадян і їхніх дітей. Правозахисниця розповіла, що вона та її колеги з Фонду Клуні "За справедливість" продовжують активно працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права.
Очільник ОП Андрій Єрмак від імені Президента України подякував Амаль Клуні за її позицію.
"В Україні люди знають про вашу підтримку й дуже цінують її. Багато людей чули вашу промову й усе, що ви сказали про війну та українців. Це справді дуже важливо", – зазначив Єрмак.
Доповнення
У квітні 2022 року Амаль Клуні виступила в Раді Безпеки ООН із закликом до справедливості, оскільки з’явилися жахливі докази злочинів і звірств, які російські військові вчинили протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення в Україну.
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