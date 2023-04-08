Амаль Клуни присоединилась к обсуждению защиты прав украинских детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правозащитница Амаль Клуни присоединилась к обсуждению защиты прав украинских детей, а также привлечению россии к ответственности за совершенные против них преступления. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-разговор с известной правозащитницей и соучредителем Фонда Клуни "За справедливость" Амаль Клуни. Собеседники обсудили вопросы защиты прав украинских детей и привлечения россии к ответственности за совершенные против них преступления.
Как отмечает ОП, Амаль Клуни заверила, что поддерживает Украину и украинцев, разделяет их боль, понимает весь ужас преступлений, совершаемых против украинских граждан и их детей. Правозащитница рассказала, что она и ее коллеги из Фонда Клуни "За справедливость" продолжают активно работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права.
Глава ОП Андрей Ермак от имени Президента Украины поблагодарил Амаль Клуни за ее позицию.
"В Украине люди знают о вашей поддержке и очень ценят ее. Многие слышали вашу речь и все, что вы сказали о войне и украинцах. Это действительно очень важно", – отметил Ермак.
Дополнение
В апреле 2022 года Амаль Клуни выступила в Совете Безопасности ООН с призывом к справедливости, поскольку появились ужасные доказательства преступлений и зверств, которые российские военные совершили в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним
Российская уполномоченная по правам человека заявила, что спецслужбы России помешали вернуться домой украинскому ребенку.