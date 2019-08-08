Ален Делон потрапив до лікарні після інсульту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Відомий французький актор Ален Делон, котрий переніс кілька тижнів тому інсульт, проходить зараз лікування в одній з клінік Швейцарії. Про це повідомило в четвер Agence France-Presse з посиланням на його сина Ентоні Делона, передає УНН.
Він повідомив, що артист був прооперований в паризькій лікарні Пиття-Сальпетрієр, де “протягом трьох тижнів він перебував у відділенні інтенсивної терапії”. “Всі члени сім’ї перебували у його ліжка — мій брат, моя сестра і моя мама Наталі”, — додав він.
За словами сина Делона, зараз стан 83-річного актора стабілізувався. “Життєві функції відновлені, його стан, за словами лікарів, стабілізувався. Він повернувся до Швейцарії і відпочиває там в спокійному режимі в одній з клінік. Моя сестра, яка зараз живе в Швейцарії, стежить за його відновленням і тримає нас в курсі його стану”, — розповів Ентоні Делон.
В середині червня УНН повідомляв, що Ален Делон доставлений в американський госпіталь в паризькому передмісті Нейї-сюр-Сен через регулярних нападів мігрені. В оточенні актора тоді запевнили, що з ним “все добре” і він повинен покинути медичний заклад найближчим часом. В якості однієї з причин частих головних болів лікарі підозрюють серцеву аритмію.
Ален Делон в 2017 році оголосив про завершення своєї акторської кар’єри в кіно. Він встиг знятися більш ніж в 90 фільмах і прославився своєю роботою в картинах “На яскравому сонці” (Plein soleil, 1960), “Рокко та його брати” (Rocco ei suoi fratelli, 1961), “Леопард” (Le Guepard, 1963), “Басейн” (La Piscine, 1969). На минулому в травні Каннському фестивалі Делон удостоївся почесної “Золотої пальмової гілки” за видатну кар’єру в кіно.