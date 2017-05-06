Ален Делон завершить кар'єру восени фільмом про кохання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Французький актор Ален Делон заявив, що восени зніметься у своєму останньому фільмі, який розповість про історію кохання, і остаточно завершить кар'єру, повідомляє УНН з посиланням на Parisien.
“Це буде мій останній фільм, я як боксер, який не хоче проводити зайвий бій, не буду зніматися в зайвому фільмі”, — заявив він.
За словами А.Делона, він хотів би знятися разом з актрисою Софі Марсо, але у неї буде інший проект, тому на знімальному майданчику в останній картині його партнером стане Жюльєт Бінош.
“Жюльєт — прекрасна актриса, вона мені дуже подобається”, — зізнався А.Делон, додавши, що фільм буде присвячений історії кохання чоловіка “його віку і 50-річної жінки”.
Режисером фільму стане Патріс Леконт.
Варто зазначити, що кіноактор, якому виповнився 81 рік, не знімався в кіно з 2008 року.