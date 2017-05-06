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Ален Делон завершить кар'єру восени фільмом про кохання

Київ • УНН

 • 12693 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Французький актор Ален Делон заявив, що восени зніметься у своєму останньому фільмі, який розповість про історію кохання, і остаточно завершить кар'єру, повідомляє УНН з посиланням на Parisien.

Ален Делон завершить кар'єру восени фільмом про кохання

“Це буде мій останній фільм, я як боксер, який не хоче проводити зайвий бій, не буду зніматися в зайвому фільмі”, — заявив він.

За словами А.Делона, він хотів би знятися разом з актрисою Софі Марсо, але у неї буде інший проект, тому на знімальному майданчику в останній картині його партнером стане Жюльєт Бінош.

“Жюльєт — прекрасна актриса, вона мені дуже подобається”, — зізнався А.Делон, додавши, що фільм буде присвячений історії кохання чоловіка “його віку і 50-річної жінки”.

Режисером фільму стане Патріс Леконт.

Варто зазначити, що кіноактор, якому виповнився 81 рік, не знімався в кіно з 2008 року.

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