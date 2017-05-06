Ален Делон завершит карьеру осенью фильмом о любви

“Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в излишнем фильме”, — заявил он.

По словам А.Делона, он хотел бы сняться вместе с актрисой Софи Марсо, но у нее будет другой проект, поэтому на съемочной площадке в последней картине его партнером станет Жюльет Бинош.

“Жюльет — прекрасная актриса, она мне очень нравится”, — признался А.Делон, добавив, что фильм будет посвящен истории любви мужчины “возраста и 50-летней женщины”.

Режиссером фильма станет Леконт.

Стоит отметить, что киноактер, которому исполнился 81 год, снимался в кино с 2008 года.