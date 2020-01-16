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Албанія висилає двох іранських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Албанська влада повідомила в середу, 15 січня, про висилку двох іранських дипломатів, які були оголошені "персонами нон ґрата". Джерела агентства "Голосу Америки" повідомили, що дипломати видворяються за діяльність, яка загрожує національній безпеці країни, що приймає, інформує УНН.

Албанія висилає двох іранських дипломатів

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Гент Цакай оголосив про прийняте рішення на сторінці в Facebook. Він написав, що дипломати Мохаммад Алі Арз Пейманематі і Саєд Ахмад Хоссейні Аласт займалися "діяльністю, що порушує їх (дипломатичний - ред.) статус і Віденську конвенцію про дипломатичні зносини".

"Обом представникам Ісламської Республіки було запропоновано негайно покинути територію Республіки Албанія", - написав Цакай.

Повідомляється, що конфіденційні джерела в албанському уряді повідомили "Голосу Америки", що дипломати висилаються за діяльність, яка загрожує національній безпеці Албанії.

Зазначається, що аташе з питань культури Саєд Ахмад Хоссейні Аласт раніше займав високі пости в Корпусі вартових ісламської революції, а Мохаммад Пейманематі був співробітником оперативного підрозділу іранської розвідки. Джерело стверджував, що останній несе відповідальність за теракти в країнах ЄС. Також вказується, що обоє були соратниками вбитого авіаударом США в Іраку високопоставленого генерала КВІР Кассема Сулеймані.

"У грудні 2018 року Тирана вислала посла Ірану і ще одного дипломата, якого звинуватили в "нанесенні шкоди національній безпеці" Албанії. Після переговорів з іншими країнами, в тому числі з Ізраїлем, Албанія оголосила про їх висилку в зв'язку з "порушенням їх дипломатичного статусу", - пише агентство.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Ірані заарештували посла Великої Британії - ЗМІ.

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