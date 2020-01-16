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Албания высылает двух иранских дипломатов

Киев • УНН

 • 12912 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Албанские власти сообщила в среду, 15 января, о высылке двух иранских дипломатов, которые были объявлены "персонами нон грата". Источники агентства "Голоса Америки" сообщили, что дипломаты выдворяются за деятельность, которая угрожает национальной безопасности страны, принимающей информирует УНН.

Албания высылает двух иранских дипломатов

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Гент Цакай объявил о принятом решении на странице в Facebook. Он написал, что дипломаты Мохаммад Али Арз Пейманемати и Сайед Ахмад Хоссейни Аласт занимались "деятельностью, нарушающей их (дипломатический - ред.) статус и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

"Обоим представителям Исламской Республики было предложено немедленно покинуть территорию Республики Албания", – написал Цакай, не вдаваясь в детали.

Сообщается, что конфиденциальные источники в албанском правительстве сообщили "Голосу Америки", что дипломаты высылаются за деятельность, которая угрожает национальной безопасности Албании.

Отмечается, что атташе по вопросам культуры Сайед Ахмад Хоссейни Аласт ранее занимал высокие посты в Корпусе стражей исламской революции, а Мохаммад Пейманемати был сотрудником оперативного подразделения иранской разведки. Источник утверждал, что последний несет ответственность за теракты в странах ЕС. Также указывается, что оба были соратниками убитого авиаударом США в Ираке высокопоставленного генерала КСИР Кассема Сулеймани.

"В декабре 2018 года Тирана выслала посла Ирана и еще одного дипломата обвинили в "нанесении ущерба национальной безопасности "Албании. После переговоров с другими странами, в том числе с Израилем, Албания объявила об их высылке в связи с "нарушением их дипломатического статуса", - пишет агентство.

Как сообщалось ранее в УНН, в Иране арестовали посла Великобритании - СМИ.

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