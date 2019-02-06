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Аласанія розповів про причетність Президента до його звільнення

Аласанія розповів про причетність Президента до його звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Зураб Аласанія вважає, що президент України Петро Порошенко не був ініціатором його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення. Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW, передає УНН.

“Вони (наглядова рада — ред.) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали. Тому я вважаю, що тут немає прямої вказівки від влади. Але є деякі дуже ретиві хлопці, що наближені до неї. Так, у тому документі пишуть про те, що причиною стало „невисвітлення особи президента“. Але я не думаю, що президент почав все це. Для нього це означає підставитися”, — зазначив Аласанія.

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За його словами, позиція адміністрації президента (АП) є нейтральною.

“Ми підтримуємо Суспільне”. Що це означає, ніхто не розуміє. Але АП і президент завжди декларували назовні свою непричетність до Суспільного, і це є правильно. Неофіційні сигнали, як на мене, були зроблені через Павла Клімкіна і через Ірину Геращенко. Так само зробив Кабмін через Арсена Авакова і через Макса Нефьодова. Можливо, це не було централізовано, і це їхня власна ініціатива. Але отака позиція була“, — зауважив він.

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Аласанія додав, що не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне: “Ні, не розглядаю. Чисто аналітично я б так не казав”.

Нагадаємо, Наглядова рада “UA: Суспільне” підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.

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