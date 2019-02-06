Аласания рассказал о причастности Президента к его увольнению

“Они (наблюдательный совет — ред.) навредили всем, включая и особенно с действующей властью, о которой все сразу подумали. Поэтому я считаю, что здесь нет прямого указания от власти. Но есть некоторые очень ретивые ребята, приближенные к ней. Так, в этом документе пишут о том, что причиной стало „недостаточное освещение лица президента“. Но я не думаю, что президент начал все это. Для него это означает подставиться”, — отметил Аласания.

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По его словам, позиция администрации президента (АП) является нейтральной.

“Мы поддерживаем „Суспильне“. Что это значит, никто не понимает. Но АП и президент всегда декларировали наружу свою непричастность к „Суспильному“, и это правильно. Неофициальные сигналы, по-моему, были сделаны через Павла Климкина и через Ирину Геращенко. Так же сделал Кабмин за Арсена Авакова и через Макса Нефедова. Возможно, это не было централизовано, и это их собственная инициатива. Но такая позиция была”, — отметил он.

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Аласания добавил, что не рассматривает голосования о своем увольнении, как единогласную атаку власти на “Суспильне”: “Нет, не рассматриваю. Чисто аналитически я бы так не говорил”.

Напомним, Наблюдательный совет “UA: Суспильне” поддержал досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зураб Аласания.